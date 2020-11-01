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وزير بوليفي يطالب بإجراء مراجعة لانتخابات الرئاسة

علم بوليفيا
علم بوليفيا
لاباز - د ب أ
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 1:55 ص | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 1:55 ص

طالب وزير الأشغال العامة البوليفي إيفان أرياس بإجراء مراجعة لانتخابات الرئاسة التي جرت في 18 أكتوبر.

وقال أرياس في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم : "أفضل شيء هو أن تأمر الهيئة الانتخابية بإجراء مراجعة سريعة في ظل حضور مراقبين دوليين".

وأشار الوزير إلى أن تلك المراجعة ستساعد في تفادي النزاعات وسط تنامي الاحتجاجات في مناطق مثل سانتا كروز.

وكانت النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في بوليفيا، أظهرت أن حزب ماس اليساري الذي يتزعمه الرئيس السابق إيفو موراليس حقق فوزا ساحقا في الانتخابات.

وأعلنت المحكمة الانتخابية العليا أن لويس آرس مرشح حزب ماس للرئاسة حصل على 1ر55 بالمئة من الأصوات، مقابل 8ر28 بالمئة لمنافسه من تيار الوسط كارلوس ميسا.

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