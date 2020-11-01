تغلب ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على حساب مضيفه أستون فيلا في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف ساوثهامبتون يانيك فيسترجارد في الدقيقة 20 وجيمس وارد (هدفين) في الدقيقتين 33 والأخيرة من الشوط الأول وداني إنجز في الدقيقة 58، فيما سجل أهداف أستون فيلا تيرون منجس في الدقيقة 62 وأولي واتكينز في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء، وجاك جريليش في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، مؤقتا، وتوقف رصيد أستون فيلا عند 12 نقطة في المركز السادس، مؤقتا.

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