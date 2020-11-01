التصريح بدفن جثة سيدة لقت مصرعها في حادث بالبدرشين

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقت مصرعها في حادث تصادم سيارتين في منطقة البدرشين بالجيزة.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على السيارين المتسببتين في الحادث، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين الــ9 في الحادث؛ لاستكمال التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالبدرشين، مما أسفر عن مصرع ربة منزل، وإصابة 9 أشخاص.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص، وسيارة سوزوكي، أدى إلى مصرع ربة منزل، وإصابة 9 أشخاص، بينهم 3 أطفال، تم نقلهم إلى مستشفى البدرشين العام.

وتم التحفظ على قائدي السيارتين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.