رئيس الأركان الجزائري يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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أدلى الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري، اليوم الأحد، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك في مدرسة (واد قريش) الإبتدائية بالجزائر العاصمة.

وبدأ الناخبون الجزائريون صباح اليوم في التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أقرها البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني).

وتوجه أكثر من 24 مليون ناخب جزائري في الثامنة من صباح اليوم (التاسعة بتوقيت القاهرة) إلى صناديق الاقتراع وسط إجراءات صحية استثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد، تبعا لبروتوكول صحي أعد خصيصا للاستفتاء.

ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت القاهرة).