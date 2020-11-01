تأجيل إعادة محاكمة 8 متهمين بأحداث مسجد الفتح لـ7 ديسمبر

قررت الدائرة 2 إرهاب والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين بأحداث "عنف مسجد الفتح" إلى جلسة 7 ديسمبر للمرافعة.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013