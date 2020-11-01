وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية: ننتظر المصريين بكل شوق في بلدهم الثاني

قال المهندس هشام عبدالمنعم سعيد، وكيل وزارة الحج والعمرة، إن المملكة لا تفرض قيودًا على المعتمرين المصريين، معلقًا: «ننتظرهم بكل شوق في بلدهم الثاني والباب مفتوح أمام كل المسلمين».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن هناك فرحة في العالم الإسلامي والعربي، بعد انطلاق المرحلة الثالثة من العودة التدريجية لأداء العمرة.

وأشار إلى استقبال أولى الرحلات وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية؛ لتضمن سلامة القادمين في ظل أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن المملكة تستهدف أن تكون الرحلة آمنة لجميع القادمين إليها، ومراعاة الجوانب الصحية لأداء المناسك بكامل صحتهم.

ولفت وكيل وزارة الحج والعمرة إلى أن الوزارة توصي المعتمرين باتباع البرامج التوعوية والإرشادية التي تساعدهم، قائلًا إن الشخص يستطيع التوجه إلى الحرمين عن طريق تطبيق «اعتمرنا» بعد قضاء فترة العزل الصحي في مقر إقامته لمدة ثلاثة أيام.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن بدء المرحلة الثالثة من العودة التدريجية لأداء العمرة، في ظل انتشار وباء كورونا، والتي تشمل السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل البلاد ومن خارجها، بداية من اليوم الأحد.

وتتضمن المرحلة الثالثة السماح لـ 20 ألف معتمر في اليوم و60 ألف مصل في اليوم، من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.