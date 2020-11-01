 الرئيس التنفيذي للوفتهانزا: يمكن أن تصبح الشركة أقوى بعد الجائحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التنفيذي للوفتهانزا: يمكن أن تصبح الشركة أقوى بعد الجائحة

برلين - د ب أ
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 1:53 ص | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 1:53 ص

ذكر كارستن شبور، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، أن الشركة يمكن أن تخرج أقوى من أسوأ أزمة تشهدها صناعة الطيران منذ الحرب العالمية الثانية إذا أصبحت أصغر حجما، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال شبور للصحفيين اليوم السبت خلال افتتاح مطار برلين الجديد، إن أكبر مجموعة شركات طيران في أوروبا ستصبح أصغر حجما وأكثر كفاءة وستستخدم طائرات أحدث في الوقت الذي تدير فيه تداعيات الجائحة التي قلصت الطلب على السفر.

وذكر شبور: "سنريد بالتأكيد الحفاظ على قوتنا النسبية في السوق على الأقل، وربما حتى استغلال الفرص من الأزمة لتحسين مكانتنا العالمية".

وتجنبت لوفتهانزا، التي تمتلك شركات طيران وطنية سابقة في النمسا وسويسرا وبلجيكا، الإفلاس من خلال خطة إنقاذ من حكومات متعددة بقيمة 9 مليارات يورو (5ر10 مليار دولار). ولا تزال أكثر من ثلثي هذه الأموال متاحة لمساعدتها في إدارة الأزمة.

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