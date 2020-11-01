عمرو أديب: غيرت القنوات وشعري وقع والأهلي ياخد الدوري

هنأ الإعلامي عمرو أديب، النادي الأهلي لتسلم درع الدوري المصري لكرة القدم، قائلًا: «مضطر أهنئ الأهلي بالدوري، لكن ده آخر واحد هياخده، والعشر سنين الجاية الزمالك هياخده إن شاء الله».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت، أن دوري هذا العام هو دوري مؤمن زكريا، مؤكدًا أن الأهلي يستحق الدوري؛ بسبب الفرق في عدد النقاط.

وتابع: «طب أتصور جنب الدرع في الأهلي زي مؤمن زكريا، مش كل سنة نفس الحكاية غيرت القنوات والأهلي ياخد الدوري، وشعري وقع وعملت دايت وخسيت وجت كورونا وقررت أغير حياتي وعزلت من المنيل عملت كل حاجة والأهلي ياخد الدوري».

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على الاحتفال بالدوري رقم 42، وذلك بعد تسلم الدرع رسميًّا عقب انتهاء مباراة الطلائع، التي أقيمت مساء اليوم على استاد الأهلي بمدينة في ختام مسابقة الدوري هذا الموسم.

والتقط لاعبو الأهلي الصور التذكارية مع درع الدوري، الذي احتفل به الفريق مساء اليوم، بعدما أسدل الستار على اللقب المحلي، الذي توج به نادي القرن للمرة الخامسة على التوالي.