وفدا الحكومة الأفغانية وطالبان يتفقان على وساطة طرف ثالث في المحادثات

اتفقت الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، على أن تضطلع قطر بدور في تسهيل محادثات السلام وتقديم المشورة للمفاوضين من الجانبين، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وتقول مصادر في الدوحة بعد أن فشلت الحكومة وطالبان في تسوية خلافاتهما، إنه تقرر أن تضطلع قطر بدور الوسيط.

وقالت التقارير إن الحكومة القطرية لن تكون قادرة على المشاركة في المحادثات الأفغانية، لكن ستتمكن من تقديم مشورة للمشاركين في الحوار من الجانبين بشكل فردي، عندما تتصاعد الخلافات.

وهناك اقتراحات بأن تضطلع خمس دول وهي قطر وأوزبكستان وإندونيسيا والنرويج وألمانيا بدور الوساطة، الذي تم الاتفاق عليه في نهاية المطاف.

ولم تتفق الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بعد على أساس لمحادثات سلام، وهي واحدة من أكبر الخلافات الخطيرة بين الجانبين.

ومازالت طالبان تؤكد أن أساس المحادثات الأفغانية يتعين أن يكون الاتفاق بين الولايات المتحدة والدوحة، لكن تردد أن الحكومة الأفغانية ترفض ذلك.وينسبون الأساس طبقا لقرار المجلس الاستشاري للسلام "جيرجا" وإعلانات كابول.

وكانت محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان قد بدأت في 12 سبتمبر الماضي، لكن حتى الآن لم يتفق الطرفان على سياسة استراتيجية ولا إجراءات للمحادثات.