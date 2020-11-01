فينورد ينتزع فوزا صعبا من إمين في الدوري الهولندي

انتزع فريق فينورد فوزا صعبا من مضيفه إمين 3 / 2 اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الهولندي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز هيرينفين على سبارتا روتردام 4 / 1 وهيراكليس على أوتريخت 4 / 1.

وسجل أهداف فينورد مارك ديميريس في الدقيقة 40 من ركلة جزاء وينس تورنسترا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ونوفل بنيس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.، فيما سجل هدفي إمين انكو يانسن في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء ومايكل دي لييو في الدقيقة 42.

وشهدت المباراة طرد انكو يانسن لاعب إمين في الدقيقة 36.

ورفع فينورد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد إمين عند ثلاث نقاط في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز هيرينفين على مضيفه سبارتا روتردام 4 / 1.

وسجل أهداف هيرينفين بنيامين نيجرين في الدقيقة السابعة، وجان بول فان هيكي في الدقيقة25 وجوي فيرمان (هدفين) في الدقيقتين 42 و57، فيما سجل هدف هيرينفين لينارت ثاي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء من ركلة جزاء.

ورفع هيرينفين رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد سبارتا روتردام عند ثلاث نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثالثة، اكتسح هيراكليس ضيفه أوتريخت 4 / 1.

وتقمص راي فلويت دور البطولة لهيراكليس بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق الثالثة و63 و71 فيما أضاف سيلفستر فان دير فارت الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وسجل هدف حفظ ماء الوجه لفريق أوتريخت سيمون جوستافسون في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

ورفع هيراكليس رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع وتوقف رصيد أوتريخت عند تسع نقاط في المركز الثامن.