محافظ كفرالشيخ يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سيدي سالم

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سيدي سالم المركزي، بعد الانتهاء من تجهيزها؛ لاستقبال المرضى لتوفير الخدمة الطبية لهم.

كما تفقد نور الدين أقسام المستشفى، واطمأن على حالة المرضى، وناقشهم في مستوى الخدمة الصحية المقدمة لهم، موجهاً بحسن معاملة المرضى، وتوفير الأدوية لهم.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، والدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة، وشريف هيكل رئيس مجلس مدينة سيدي سالم، والدكتور إيهاب نعمان مدير الإدارة الصحية، والدكتور طارق الشربيني وكيل مديرية الصحة، والدكتورة سماح جاد مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور صلاح زغلول مدير مستشفى سيدي سالم المركزي.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه يشيد بالمشاركة المجتمعية والجهود الذاتية من قبل أهالي المحافظة والعاملين بالصحة على الجهود المبذولة لتوفير خدمة طبية للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم تجهيز وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى سيدي سالم المركزي بالجهود الذاتية بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وأضاف أن الوحدة مكونة من 38 ماكينة غسيل كلوي، وتحت إشراف ومعاونة مديرية الصحة؛ من أجل الوصول إلى أفضل خدمة طبية للمريض، وتأكيدًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحسين المنظومة الطبية.