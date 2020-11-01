عمري ما هنسي اللى شجعني واللى كسر مقاديفي في بداية مشواري.. وتعاملت مع دوري في عمارة يقوبيان بمقولة يا صابت يا اتنين عور



قال الفنان خالد الصاوي إنه بدأ رحلته السينمائية بمشهد ومشهدين وأحياناً عدة مشاهد في أفلام لا ترى، مشيرًا إلى أن الأخيرة كانت أفلامًا لا تنزل في دور العرض السينمائية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء أمس السبت، أنه قرر أن يكون ممثلًا في الفترة ما بين فلمي «لعب في الدماغ»، و«عمارة يعقوبيان»، موضحًا أنها المرحلة التي قرر فيها امتهان الفن والتفرغ له.

وحول أهم الأفلام التي أدى فيها مشاهد، أردف: «في مرحلة 26 سنة قدمت أدوارًا مهمة صغيرة قد لا تتجاوز مشهد مثل دوري مع الفنانة نبيلة عبيد في (درب الرهبة) حيث محوني الفرصة أن أعمل بجد لأنه كان مشهدا واحدا، وأدوني الفرصة أمثل في بعض الأحيان، وفوجئت بترحيب من البروفة من قبل الفنانة نبيلة عبيد في مشهد وكيل النيابة المتحامل من وجهة نظرها، وعمري ما هنسى اللي شجعني واللى كسر مقاديفي في بداية مشواري».

وحول رأيه في فيلم عمارة يعقوبيان، تابع: «بالنسبة لي هقولها بالبلدي تعاملت مع دوري بمقولة يا صابت يا اتنين عور، وكنت وقتها وأنا بعمل الدور كانت يومياتي الحياتية متراوحة بين حافة النجاح وحافة الفشل وموجة تاخدني فوق واكسر الدنيا وبعدين أختفي».

وفسر ذلك، قائلاً: «أقصد بالموجة على سبيل المثال كنت عملت فيلم (الباشا تلميذ) وقبله بخمس سنوات (جمال عبد الناصر) لما عرض عليا وعندما نظرت بعدما كنت بطلاً من خمس سنوات تحولت إلى الترتيب السابع أو الثامن في الباشا تلميذ».

واستطرد: «بكيت وقتها ودوري كان صغيرا ومشيت في الظلمة وكنت بجري وقتها على الكورنيش لقيت مجموعة شباب مقبلة عليا ومبسوطين بمقولة أسرة مع بعضينا، الدور كان صغيرا وعيطت بسببه لكن لحد دلوقتي عامل علامة حتى على منصات السوشيال ميديا».

وحول صعوبة دور عمارة يعقوبيان، أكمل: «عالجت خوفي من الدور بطريقة مختلفة لان بطبعي بعالج خوفي بشكل مختلف، لأني بستحقر نفسي أما أخاف، صحيح بقوي نفسي بس أحيانا بشكل غبي شوية لكن مش شرط دائماً يكون بذكاء الشجاعة».