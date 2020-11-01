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هولندا ترفض خطة لخفض التكاليف قدمتها شركة «كيه إل إم» للطيران

علم هولندا
علم هولندا
د ب أ
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 2:54 ص | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 2:54 ص

رفضت هولندا خطة لخفض التكاليف وضعتها الذراع الهولندية لشركة "إير فرانس - كيه إل إم" وحجبت جزءا من خطة الإنقاذ الحكومية البالغة 4ر3 مليار يورو (4 مليارات دولار) إلى حين الموافقة على خطة لإعادة الهيكلة.

وكتب وزير المالية فوبكه هويكسترا ووزيرة إدارة البينة التحتية والمياه، كورا فان نيوفنهاوتسن، في رسالة إلى البرلمان اليوم السبت أن الحكومة الهولندية لن تمنح شريحة ثانية من مساعدات الدولة لأن نقابة الطيارين (في إن في) رفضت خفض الأجور، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالا إن "الأمر متروك لـ /كيه إل إم/ والنقابات لضمان تلبية الشروط المطلوبة".

وربطت الحكومة الهولندية الأموال بقيام شركة "كيه إل إم" باتخاذ خطوات لتحسين الربحية والقدرة التنافسية ، بما في ذلك من خلال خفض الأجور.

وذكرت "كيه إل إم" في وقت سابق يوم السبت أن جميع النقابات وافقت على خفض الأجور باستثناء نقابة الطيارين.

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