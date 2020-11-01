تقرير: شرطة جنوب إفريقيا تحقق مع ماركوس يوسته الرئيس التنفيذي السابق لشركة شتاينوف

(د ب أ)

بدأت سلطات جنوب إفريقيا تحقيقا في مزاعم احتيال وغسل أموال جديدة ضد ماركوس يوسته الرئيس التنفيذي السابق لشركة متاجر التجزئة العالمية "شتاينوف انترناشيونال هولدينحز ان في"، حسبما ذكرت صحيفة صنداي تايمز نقلا عن جهات التحقيق.

وتقدمت مديرية التحقيق في الجرائم ذات الأولوية، وهي قوة خاصة لمكافحة الجرائم، بطلب للوصول إلى السجلات المصرفية التي ترجع إلى ما بين عام 2000 وعام 2009 التابعة لشركة "ماي فير سبيكيولاتورز" التابعة ليوسته . وتشتبه الشرطة في أن يوسته ربما نقل مبالغ ضخمة من المال من " شتاينوف " إلى "ماي فير" وبعض شركاته، حسبما ذكرت الصحيفة. ولم يرد يوسته على الفور على مكالمة ورسالة تسعى للحصول على تعليق، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وتأتي أخبار التحقيق بعد أن فرضت هيئة تنظيمية في جنوب إفريقيا غرامة كبيرة تتجاوز 162 مليون راند (9ر9 مليون دولار) على المدير التنفيذي السابق لشتاينوف بسبب التداول من الداخل قبل الانهيار الوشيك لمتاجر التجزئة، قبل حوالي ثلاث سنوات. وقالت هيئة مراقبة سلوك القطاع المالي إن يوسته بعث برسالة نصية إلى أربعة أشخاص لتحذيرهم ومطالبتهم ببيع أسهمهم في الشركة في الأيام التي سبقت الإبلاغ عن مخالفات محاسبية في كانون أول/ديسمبر 2017.

ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن المتحدث جودفري لبيا قوله إن شرطة جنوب إفريقيا تعاقدت مع مدققي حسابات لفحص حركة الأموال أثناء سعيهم لإقامة قضية جنائية.

وقال جودفرى "قسمنا فريقنا إلى مجموعات للذهاب ودراسة الوثائق لغرض التحقيق الجنائي.. لسنا مهتمين بالتدقيق العام للشركة، نريد الجزء الجنائى منها."