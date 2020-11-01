احتشد الآلاف في كاتدرائية تابعة للكنيسة الأرثوذوكسية الصربية في مدينة بودجوريتشا، عاصمة مونتينيجرو "الجبل الأسود"، اليوم الأحد لدفن رجل دين، توفي جراء إصابته بمرض كوفيد-19.

وكان أمفيلوهيجي رادوفيتش قد توفي أمس الأول الجمعة عن عمر ناهز 82 عاما، بعد ثلاثة أسابيع من إصابته بالمرض.

وأعرب أمفيلوهيجي عن معارضته مرارا لحقوق المثليين.

وتم نقل جثة أمفيلوهجي إلى الكاتدرائية في تابوت مفتوح أمس السبت، وسط حشد كان يتواجد هناك بالفعل.

وقد أكدت الكنسية الصربية الأرثوذكسية في بيان لها، وفاة الأسقف أمفيلوهيجي، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كما أكدت إحدى العيادات الطبية في بودجوريتشا، عاصمة مونتينيجرو، نبأ الوفاة.

وقد أصيب الأسقف أمفيلوهيجي، البالغ من العمر 82 عاما، بفيروس كورونا قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وقاد رئيس الكنيسة احتجاجات انتهكت البروتوكولات الصحية خلال فترة الإغلاق الذي تم فرضه أوائل هذا العام لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد.

وكثيرا ما انتقد أمفيلوهيجي حكومة رئيس مونتنيجرو، ميلو ديوكانوفيتش بسبب استقلال مونتينيجرو عن صربيا وروسيا، وحصلت مونتينيجرو على الاستقلال في عام 2006 وانضمت إلى الناتو في عام 2017.

كما دافع أمفيلوهيجي أيضًا عن جميع الأعمال الوحشية التي ارتكبها الصرب في حروب يوغوسلافيا في التسعينيات. واعترف رئيس الكنيسة بأنه قدم المأوى لزعيم صرب البوسنة آنذاك رادوفان كارادزيتش - الذي حُكم عليه لاحقًا بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب أخرى - أثناء هروبه من العدالة.