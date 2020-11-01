وزير التعليم العالي: زيادة طفيفة في أعداد مصابي كورونا بالمستشفيات الجامعية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن إغلاق الجامعات نظرًا لظروف جائحة كورونا، قرار تتخذه الدولة، مضيفًا أن الضرر الناتج عنه أكثر من فائدته.

وأضاف خلال لقاء له لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه من الأفضل استمرار العملية التعليمية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لهذا فالوزارة لا تميل لفكرة الأغلاق التام للدراسة في الجامعات، مشيرًا إلى أنه في حلة ظهور إصابات سيتم التعامل مع الموقف دون إحداث تعطيل للعام الدراسي.

وأشار إلى أنه تم الاستفادة من تجربة العام الدراسي الماضي، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ووجود وحدات متخصصة لمكافحة العدوي بفيروس كورونا بكل الجامعات، ومتابعة يومية بغرف العمليات مع رؤسائها، مضيفًا أن لم يرد للوزارة وجود أي إصابات.

وأوضح أن الوضع بشأن فيروس كورونا بمصر، تتم السيطرة عليه من خلال الجهود المبذولة من وزارة الصحة، وأن هناك زيادة طفيفة في أعداد الإصابات بالمستشفيات الجامعية، متابعًا أن الدولة لم تدخل بعد الموجة الثانية ومازالت في بواقي الأولى.

وذكر أن مصر بمرحلة إجراء التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا على المتطوعين، وأنه خلال الأسابيع المقبلة تبدأ المرحلة الأولى للتصنيع، والنتائج مبشرة، مناشدًا المواطنين التزام الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع قرب الموجة الثانية.