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رئيس مجلس الشيوخ: أتلقى أفكارا مذهلة مدروسة تنقل الدولة

هديل هلال
نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 4:04 ص | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2020 - 4:04 ص

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس السيوخ، إن المجلس يضم قامات وتنوعًا وخبرات غير عادية، مشيرًا إلى أن الشيوخ لا يمكن أن يكون قاطرة للدولة إذا لم يقدم شيئًا.

وأضاف عبدالرازق، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أنه تلقى خلال الفترة الماضية أفكارًا مذهلة مدروسة تنقل الدولة، مؤكدًا أن أعضاء الشيوخ حريصون على تقدم الدولة.

وأكد أن المجلس جاء للعمل وليس الوجاهة، مجيبًا عن مدى الديمقراطية التي سيتسم بها: «حياد القاضي يقينًا سيسهم في قمة الحيادية بل أزعم على المستوى الشخصي ذلك».

ولفت إلى أن تعيين رئيس مجلس شيوخ يشغل منصب رئيس لحزب مستقبل وطن قد تكون تجربة جديدة في الديمقراطية، متابعًا: «الفكرة جديدة ولا أستشعر الحرج إطلاقًا، والحرج عند الانحياز لطرف على حساب الآخر».

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