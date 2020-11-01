الأردن: زيادة ساعات الحظر الليلي للأفراد من 10 مساء وحتى 6 صباحا

أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، زيادة ساعات الحظر الليلي بحيث يبدأ للمنشآت اعتباراً من الساعة التاسعة مساء، وللأفراد من الساعة العاشرة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحاً.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء الأردنية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، أشار رئيس الوزراء الأردني إلى التنسيق مع القوات المسلحة الأردنية لإنشاء مستشفيات ميدانية.

ولفت إلى إغلاق مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة بما فيها تلك الموجودة في الفنادق والمجمعات السكنية والسياحية في جميع أنحاء المملكة، واعتباراً من يوم غد الاثنين 2 نوفمبر 2020.

وأشار إلى تشديد مديرية الأمن العام وفرق التفتيش الرسمية الرقابة على الالتزام بسبل الوقاية من عدوى الفيروس، خاصة ارتداء الكمامات والتباعد ومنع التجمعات، وتحرير المخالفات بحق الأفراد والمنشآت المخالفة، بموجب أوامر الدفاع.

ونوه ‏الخصاونة، إلى فرض حظر تجول شامل فور الإعلان عن نتائج الانتخابات النيابية، وسيستمر هذا الحظر حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 14 نوفمبر.

وذكر أنه سيتم الاستمرار بالتعليم عن بعد في المدارس والجامعات حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي.