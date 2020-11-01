رئيس الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر: نسب المشاركة في التصويت عادية حتى الآن

قال عبد الحفيظ ميلاط، نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن الدور الأساسي هو حماية المواطن وصوته خلال الاستفتاء على الدستور، خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا، مؤكدًا أن سلطة الانتخابات تحضر منذ أسابيع لهذا الحدث الهام لإنجاحه من الناحية التنظيمية واللوجستية ومن حيث توفير إجراءات الوقاية.

وأكد ميلاط، في تصريحات خاصة لقناة «الغد»، أنه تم وضع بروتوكول دقيق على ثلاث مراحل، ما قبل الاستفتاء وأثناء الاقتراع وحتى الإعلان عن النتائج، لافتًا إلى توفير كل الإجراءات لحماية الناخبين.

ولفت إلى أن عدد الناخبين يبلغ 24 مليون ناخب وفقا لآخر مراجعة انتخابية، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة في التصويت حتى الآن عادية مثل الانتخابات السابقة، فضلًا عن أن الناخب الجزائر يميل إلى التصويت خلال الفترة المسائية.