سجن 3 سنوات لصياد بتهمة حيازة سلاح نارى وذخائر دون ترخيص في سوهاج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة صياد بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بإحراز سلاح نارى وذخائر، بدون ترخيص دائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال، وهانى صبحى، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الحالى، دائرة مركز ساقلته، عندما وجهت النيابة للمدعو ( ع . ع 23 عاما ) صياد، تهمة إحراز سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.





