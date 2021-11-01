التجارة الداخلية: ضبط 11 طن مواد منتهية الصلاحية بالدرب الأحمر

أعلن المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة الداخلية، ضبط كميات ضخمة من سلع منتهية الصلاحية تزن 11 طنًا معظمها جبن أبيض وجبن ثلاجة وجبن رومي وجبن شيدر ولانشون وأرز ومكرونة إنتاج أبريل ومارس وأغسطس العام الماضي، مشيرًا إلى أن الصلاحية من 12 إلى 18 شهرًا، وذلك من خلال حملة مكبرة قام بها القطاع بمعاونة الأجهزة المعنية.

وقال خليل إنه تم ضبط تلك الكميات في أحد مخازن الجملة بمنطقة الدرب الأحمر في محافظة القاهرة، بعد ورود معلومات تؤكد أن المكان المذكور يبيع سلعًا غذائية متنوعة ما بين أجبان ولانشون ورنجة وأرز ومكرونة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار إلى تمشيط المنطقة بالأمس، وأسفرت الحملة عن ضبط 380 كيلو جبن رومي منتهية الصلاحية ومكرونة من أحد المحال بشارع الموسكي، وتم عمل حملة على مدار يومين متواصلين لضبط تلك المنتجات في حالة طرحها بالمحال والأسواق القريبة من المخزن الذي تم ضبط فيه تلك الكميات.

وكان قطاع التجارة الداخلية، شن حملة بقيادة رئيس القطاع المهندس عبد المنعم خليل، وعدد من مفتشي التموين، صباح اليوم الإثنين، مفاجئة على المخزن للتأكد من عدم طرح أي من المنتجات التي تم ضبطها في الأسواق المحلية، إضافة إلى إرسال مندوب من قطاع التجارة الداخلية إلى النيابة العامة لإصدار أمر بإعدام الكميات التي تم ضبطها لعدم تداولها في الأسواق.