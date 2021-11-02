جبهة تحرير تيجراي تعلن انضمامها إلى قوات أورومو في مواجهة حكومة آبي أحمد

قال متحدث باسم جبهة تحرير تيجراي في إثيوبيا إنها انضمت إلى قوات من إقليم أورومو، تقاتل أيضا الحكومة المركزية.



وذكر المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، جيتاتشو رضا: "انضممنا إلى جيش تحرير‭‭ ‬‬أورومو/ جبهة تحرير أورومو، وإذا كان تحقيق أهدافنا في تيجراي سيتطلب أن نزحف إلى أديس أبابا، فسنفعل ذلك، لكننا لا نقول إننا نزحف الآن إلى أديس أبابا"، وفقا لوكالة رويترز.



وفي وقت سابق، ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "استمرار القتال يطيل أمد الأزمة الإنسانية المروعة في شمال إثيوبيا. لا بد أن توقف جميع الأطراف العمليات العسكرية وتبدأ مفاوضات لوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة".



واندلعت الحرب قبل عام بين القوات الاتحادية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي هيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية قرابة 30 عاما قبل تعيين أبي أحمد رئيسا للوزراء عام 2018.



وأودى الصراع بين أديس أبابا والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بحياة آلاف المدنيين وتسبب في نزوح 2.5 مليون شخص عن ديارهم.