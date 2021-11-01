انقطاع الخط على الهواء أثناء حديث مسئول بالاتصالات عن جودة خدمات المحمول

انقطع الخط على الهواء أثناء حديث مسؤول بالاتصالات عن جودة خدمات شركات المحمول، وذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها برنامج «على مسؤوليتي»، مساء الاثنين، مع المهندس أحمد عبدالعزيز، رئيس قطاع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وعلق الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، على انقطاع الخط، قائلًا: «هو التليفون وقع فجأة معقولة! إحنا بنتلكم على خدمات والرجل مسؤول عن تقديم الخدمات مش قادرين نكمل المكالمة على الهواء؟ الجودة يا بشمهندس».

وتحدث «عبدالعزيز»، خلال المداخلة الهاتفية، عن جهود الوزارة ضمن المشروع القومي «حياة كريمة»، الذي يستهدف تطوير أكثر من 1400 قرية في مرحلته الأولى بحلول منتصف عام 2022، موضحًا أن الوزارة تسعى لتقديم خدمات الجيل الرابع داخل القرى المطورة بنفس مستوى الخدمة المقدمة في الحضر.

وأشار إلى أن الاتصالات مرفق هام وحيوي شأن الكهرباء والمياه والغاز، متابعًا: «هناك توجيه لتوفير خدمات اتصالات سواء أرضية عبر شبكة الألياف الضوئية للمنازل والمؤسسات، أو خدمات الاتصالات المحمولة صوت وبيانات الجيل الرابع لكل قرى حياة كريمة لسد الفوة بين الريف والحضر».

وذكر أن معاناة بعض الأماكن من مشكلات في جودة الخدمات يختلف من شركة لأخرى، معقبًا: «كل شركة متميزة في تقديم خدمة طبقا للمعايير القياسية في معظم المناطق وتتراجع في بعض المناطق».

وأوضح أن الجهاز عند وجود تراجع في مستوى الخدمة يتخذ إجراءاته ضمن عملية التطوير والتحسين المستمرة إضافة إلى المؤشرات المقاسة بصورة دورية، معلنًا عن إضافة مؤشر جديد لمعايير الجودة وهو مؤشر جودة الصوت لبدء المكالمة.