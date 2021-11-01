مدرب المقاصة بعد فوز الجونة: مع الوقت سنكون أكثر قوة

عبر تامر مصطفى المدير الفني لنادي مصر المقاصة عن سعادته بالثنائية التي أحرزها فريقه الأحد، في شباك الجونة وحصد أول ثلاث نقاط فى بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق مصر المقاصة فوزا ثمنيا علي نظيرة الجونة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وأكد مصطفي أن معظم اللاعبين لا يمتلكون خبرات كبيرة في مسابقة الدوري الممتاز، نظرا للظروف المالية التي يمر بها النادي، ولكن لديهم طموح وموهبة كبيرة، مشيرا الى أن نادي المقاصة سيكون مختلف هذا الموسم.

وأوضح مصطفي أن نادي المقاصة يضم لاعبيين مميزين ولديهم رغبة قوية في إثبات ذاتهم، متابعا مع مرور الوقت سيصبح الفريق أكثر قوة وشراسة.

واتم المدرب حديثه بأنه من الغد سنغلق مباراة اليوم، ونبدء التركيز علي مباراة سيراميكا فى الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يواجهة نادي مصر المقاصة نظيره سيراميكا يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.