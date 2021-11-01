 رياح التغيير تطال الرؤساء التنفيذيين لنصف البنوك الأوروبية خلال العامين الماضيين - بوابة الشروق
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رياح التغيير تطال الرؤساء التنفيذيين لنصف البنوك الأوروبية خلال العامين الماضيين

د ب أ
نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 11:01 م | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 11:01 م

لم تتوقف رياح التغيير في القطاع المصرفي الأوروبي عن  الإطاحة بالرؤساء التنفيذيين للبنوك ، حيث أصبح بنك باركليز بي إل سي اليوم الاثنين، عاشر بنك رئيسي يستبدل رئيسه التنفيذي منذ أواخر عام 2019 بعد الإعلان عن تعيين سي إس فينكاتاكريشنان خلفا لجيس ستايلي، الذي تنحى بشكل غير متوقع، حسبما افادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتضم القائمة مجموعة يوني كريديت المصرفية الإيطالية العملاقة ومصرف دانسك بنك الدنماركي ، و مجموعة كوميرتس بنك المصرفية الألمانية، وذلك من بين المؤسسات الأخرى التي غادر رؤسائها التنفيذيين تحت سحابة التغيير.

وبشكل عام، فإن نصف المديرين التنفيذيين لأكبر 20 بنكا مدرجا في البورصة في أوروبا
ظلوا في مناصبهم لمدة عامين فقط أو أقل ، في حين احتفظ الرؤساء التنفيذيين للبنوك العشرة الباقية بمناصبهم لأكثر من ست سنوات ونصف السنة في المتوسط ، وفقا لحسابات بلومبرج بناء على الملفات الخاصة بتلم المؤسسات المصرفية.

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