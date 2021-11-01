قال الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر من أعلى الدول تصديقًا على اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان، موضحًا أن مصر موقعة على 10 اتفاقيات ملزمة لحقوق إنسان في الأمم المتحدة من أصل 18، في حين أن الولايات المتحدة وقعت على 7 منها، واليابان على 5، وإسرائيل على 7.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المشهد»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأحد، أن المشرع المصري الكبير البروفيسور محمود شريف بسيوني، أحد كتاب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ عام 1948، مؤكدًا أن الاهتمام بحقوق الإنسان أمر ضروري.

وأشار إلى ردود الفعل الرسمية والدولية التي تلقتها مصر بعد إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، معقبًا: «نقول للعالم أننا جزء من تلك القيم، إحنا مش هربانين من تطبيق حقوق إنسان معينة، ونتطور بحسب قدرتنا للوصول إلى الكمال».

وذكر نقيب الصحفيين أن ظروف مصر دفعتها للبدء بتطبيق حقوق الجيلين الثاني والثالث، موضحًا أن حقوق الجيل الأول ترتبط بالحقوق المدنية والسياسية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، والتي أسفرت عن 60 مليون قتيل.

ولفت إلى أن حقوق الجيل الثاني ارتبطت بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أما الجيل الثالث فمرتبطة بالبيئة، مضيفًا: «الجيل الأول ليس الوحيد، نطبق الجيل الثاني والثالث والدستور المصري يتحدث عن أقليات بعينها في مصر داخل مناطق من النوبة وسيناء».