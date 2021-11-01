السعودية وسلطنة عمان يوقعان مذكرات تفاهم في مجال النقل البري والجوي

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وقعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية اليوم الإثنين في الرياض، مذكرتي تفاهم مع نظيرتها العمانية تتعلق بالنقل البري والجوي، حيث تهدف مذكرات التفاهم لتبادل الخبرات بين الجانبين وتعزيز التعاون في هذه القطاعات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" أن توقيع المذكرات جاء خلال زيارة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني المهندس سعيد المعوّلي والوفد المرافق له للمملكة، ولقائه وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح الجاسر لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وقالت "واس" إن وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية تعمل على ترسيخ التعاون بين المملكة وسلطنة عمان في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية، والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للبلدين وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، في وقت سابق اليوم أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والتعريف بالشركات العُمانية في مجالات النقل واللوجيستيات والاقتصاد الرقمي.