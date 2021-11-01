أستراليا تعيد فتح حدودها بعد 600 يوم من الإغلاق بسبب كورونا

أعادت أستراليا فتح حدودها اليوم الاثنين، بعد مرور نحو 600 يوم من إغلاقها لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت قناة "فرانس إنفو. تي. في." الإخبارية الفرنسية اليوم الاثنين، أن أكبر مدينتين في البلاد وهما سيدني وملبورن، قررتا إلغاء تدابير الإغلاق بسبب كورونا والسماح للأستراليين الملقحين بالكامل الآن بالسفر دون الحجر الصحي.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، من خلال رسالة نشرت على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه "يوم عظيم بالنسبة للبلاد"، مضيفا أن "البلاد أصبحت الآن مستعدة للانطلاق".

من جانبها، رحبت شركة الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس"، التي أوقفت جزءا كبيرا من رحلاتها، بالخطوة، وأعرب رئيسها التنفيذي، آلان جويس، عن سعادته باستئناف الرحلات الدولية، موضحا أنه "أمر رائع أن يرى لم شمل الأستراليين بأقاربهم بعد فترة طويلة من الفراق".