سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب تعرض للاعتداء على يد عاطل، بسبب خلافات جيرة قديمة، تمهيدا لسؤاله حول تفاصيل الواقعة.

كما طالبت سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الطالبية اخطار من مستشفى الهرم، يفيد وصول شاب مصاب بكسور في الجمجمة والوجه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وشاب آخر شهرته "زبادى" بسبب خلافات قديمة بينهما، على أثرها قام المتهم بالتعدى بالضرب على المجنى عليه محدثا إصابته بكسور في الجمجمة والوجه وحالته غير مستقرة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.