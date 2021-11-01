ألمانيا تسجل 9658 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 9658 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.



وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الاثنين الماضي 6573 إصابة.



وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.



وسجل المعهد 23 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 17 حالة يوم الاثنين الماضي.



وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.



كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.



وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الاثنين 154.8 إصابة، مقابل 149.4 إصابة أمس الأحد.



وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.



وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 4 ملايين و607 آلاف و208 إصابات.



يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا في 27 يناير عام 2020.



وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل المصابين بكورونا الذين يتلقون حاليا العلاج بالمستشفيات بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام 3.50 مريضا حتى يوم الجمعة.



وتم تسجيل أعلى معدل في فترة عيد الميلاد (الكريسماس) عند نحو 15.5 مريض.



وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 95 ألفا و752 حالة. وبلغ عدد المتعافين 4 ملايين و280 ألفا و900 شخص.