 بلينكن يعرب عن القلق إزاء أنباء عن سيطرة مسلحي تيجراي على منطقتين بإثيوبيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلينكن يعرب عن القلق إزاء أنباء عن سيطرة مسلحي تيجراي على منطقتين بإثيوبيا

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 11:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 11:13 ص

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، عن القلق إزاء التقارير عن سيطرة مسلحي "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" على بلدتي ديسي وكومبولتشا الإثيوبيتين.

وكتب في تغريدة على موقع تويتر أن "الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن سيطرة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على ديسي وكومبولتشا".

وحذر من أن "استمرار القتال يطيل أمد الأزمة الإنسانية الأليمة في شمال إثيوبيا".

وحث جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية والبدء في مفاوضات لوقف إطلاق النار، دون شروط مسبقة.

وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت أن قواتها قررت الانسحاب التكتيكى من أجزاء من ديسى لتجنب وقوع خسائر فى صفوف المدنيين.

وكان الصراع قد اندلع في تيجراي في نوفمبر من العام الماضي، عندما أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشن عملية للرد على هجوم شنته قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الحزب الحاكم في المنطقة، على قاعدة للقوات الاتحادية.

ومنذ ذلك الحين تدور عمليات العسكرية بصورة متقطعة بين الجانبين.


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