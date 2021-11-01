البنك المركزي الأمريكي: الاقتصاد يواجه أكبر نقص على نطاق واسع منذ سبعينيات القرن الماضي

يجتمع مسؤولو بنك الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي هذا الأسبوع، بينما يشعر المستهلكون والشركات التجارية بالقلق من أن يواجه الاقتصاد الأمريكي أكثر من غيره أزمة إمدادات واسعة النطاق لم يشهدها منذ أزمة النفط في عام 1973، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ويجتمع رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي جيروم باول ولجنته الاتحادية للسوق المفتوحة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، فيما تتنازع سلاسل التوريد في تقاطعات التجارة المتعددة. ويكمن الجزء الصعب من عملهم في البت في ما إذا كان هذا التشابك محليا ومؤقتا ، أم أن الرياح المعاكسة على المدى الطويل سوف تؤدي إلى التضخم إذا ظل العرض والطلب في حالة عدم توازن.

وتكتظ الموانئ ومن بينها لوس انجليس وسافانا، بولاية جورجيا، ومواد التصنيع الرئيسية مثل أشباه الموصلات صعبة المنال من المصدر ، وأسعار السلع الأساسية ترتفع وبعض أرباب العمل يكافحون من أجل العثور على العمال حتى غير المهرة. ولكن المشاكل متفاوتة، حيث تعزز الموانئ في بوسطن وأوكلاند، بولاية كاليفورنيا ، السهولة النسبية لنقل البضائع عبر أرصفتها.

في النظرة الأخيرة لبنك الاحتياط الاتحادي للاقتصاد، فإن 10 من أصل 12 بنكا إقليميا أعلنوا عن عن قلقهم من شكل من أشكال الندرة، من حيث العمال والمدخلات أو السلع. وتم استخدام كلمة "نقص" 70 مرة ، واستشهدت ست من المقاطعات "باختناقات" وأبلغ معظمها عن "ارتفاع كبير في الأسعار".