تخلص العاملون في الرعاية الصحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية من حوالي 645 ألف جرعة من لقاح ضد فيروس "كورونا" منذ أن بدأت حملة التطعيم في البلاد في ديسمبر.

ووفقًا لإدارة الصحة العامة في كاليفورنيا، فإن العدد المذكور يمثل 1% من 58 مليون جرعة تحصلت عليها الولاية بين 15 ديسمبر 2020 و22 أكتوبر 2021، بحسب ما أفادت صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية.

وأرجع الخبراء السبب الرئيسي وراء التخلص من لقاحات ضد (كوفيد-19) إلى انتهاء صلاحية اللقاح، أو إساءة التعامل معه أو اتلافه، أو فتحه وإفساده قبل الاستخدام.

وقال قسم الصحة العامة في كاليفورنيا إن الهدر "طبيعي ومتوقع" لأي حملة لقاح، مضيفًا أن تدريبهم لمقدمي الخدمات الطبية أدى إلى "إدارة لقاح ممتازة" في جميع أنحاء الولاية ونفايات أقل مقارنة بالولايات الأخرى.

ووفقًا لأرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، تخلصت الولايات المتحدة الأمريكية في المتوسط ​​عن 4.8 % من جرعات اللقاح المتاحة.

وأضافت المراكز أن مقدمي اللقاحات أعدموا أكثر من 15 مليون جرعة بين شهري مارس وأغسطس 2021.