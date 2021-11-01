دبي تدرج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في السوق المالي

أعلنت إمارة دبي إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي "في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم".



وقرر اجتماع لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي اليوم الإثنين، تشكيل لجنة لإنفاذ القانون لأسواق المال بدبي وتأسيس محاكم خاصة بالأسواق المالية.



وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الذي ترأس الاجتماع، أن رؤية دبي هي مضاعفة قيمة أسواق دبي المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم).



وأضاف الشيخ مكتوم: "سنعمل على وضع خطط متكاملة وشاملة لتطوير الأسواق المالية والبورصات بإمارة دبي لترسيخ دبي عاصمةً للمال والأعمال، الأسواق المالية في دبي مثال للشفافية وإنفاذ القانون، ولا أحد فوق القانون".