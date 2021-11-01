 الأطباء تنعى 3 من أعضائها بعد وفاتهم إثر الإصابة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الأطباء تنعى 3 من أعضائها بعد وفاتهم إثر الإصابة بفيروس كورونا

محمد فتحي
نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 11:33 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 11:33 ص

نعت النقابة العامة للأطباء اليوم، 3 من أعضائها نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، ذاكرة أن عدد شهداء الأطباء منذ بدء الجائحة وصل 620 طبيبا وطبيبة.

وأوضحت النقابة، فى بيان لها اليوم، أن شهداء الأطباء الـ3 هم الدكتورة سعديه عبد المنعم أحمد محفوظ استشاري جراحة مستشفى المنيرة العام سابقا، والأستاذة الدكتورة جيلان عبد الشافي فضالي أستاذ الباثولوجي بمعهد البحوث جامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور حافظ إلهامي حسين صادق أستاذ العظام جامعة الإسكندرية.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسر الشهداء، سائلة الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء.

 


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