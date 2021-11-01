قال رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي، إنّ هناك الكثير من الحرائق التي قضت على مظاهر الحياة الطبيعية.



وأضاف خلال افتتاح قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة جلاسكو بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنّ تكلفة الأضرار التي عانى منها سكان الدول الأقل نموًا بلغت أرقامًا فلكية، بقيمة 300 مليار دولار سنويًّا.



وأشار إلى ضرورة توفير التمويل اللازم في نهاية هذا العام لمواجهة التغيرات المناخية، والمضي قدمًا في هذا الإطار.



ولفت إلى أنّه يجب إشراك القطاعين العام والخاص بصورة مبتكرة في مواجهة تحديات التغيرات المناخية.



وانطلقت اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، في مدينة جلاسكو.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل أمس إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو.



وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.