من المقرر أن تعزز الهند والمملكة المتحدة شراكتهما في التحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA) من خلال إطلاق مبادرة الشبكات الخضراء الجديدة التي تربط أجزاء مختلفة من العالم.

جاء ذلك خلال قمة المناخ "COP26" للأمم المتحدة التي انطلقت فعالياتها الأحد، بمدينة جلاسكو، في اسكتلندا.

تعد مبادرة الشبكات الخضراء العالمية الجديدة بمثابة تعزيز للبنية التحتية للطاقة الشمسية المترابطة على نطاق عالمي.

وبحسب تليفزيون "ان دي تي في" الهندي، ستشهد مبادرة الشبكات الخضراء الجديدة، التي سيتم إطلاقها خلال قمة المناخ، يوم الثلاثاء المقبل، دمج مبادرات الربط البيني الرئيسية من الهند والمملكة المتحدة كجزء من تعاونهما الثنائي.

وستجمع هذه المبادرة معًا تحالفًا دوليًا من الحكومات الوطنية والمنظمات المالية ومشغلي أنظمة الطاقة لتسريع بناء البنية التحتية الجديدة اللازمة لتقديم نطاق واسع من الطاقة الآمنة والموثوقة والميسورة التكلفة، مثل الشبكات الحديثة والمرنة، نقاط الشحن والموصلات الكهربائية، حسبما قالته وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة، في إشارة إلى المشروع المشترك.

تم تصميم شركة "ISA" التي تقودها الهند، كمنظمة دولية قائمة على المعاهدات بين الحكومات ولها تفويض عالمي لتحفيز النمو العالمي للطاقة الشمسية من خلال المساعدة في تقليل تكلفة التمويل والتكنولوجيا للطاقة الشمسية، لتأسيس الطاقة الشمسية كحل مشترك يعالج المناخ في وقت واحد والطاقة والأولويات الاقتصادية عبر المناطق الجغرافية.

وتهدف الشركة إلى تسهيل انتقال الطاقة على المستوى العالمي، وأمن الطاقة على المستويات الوطنية، مع ضمان الوصول إلى الطاقة على المستوى المحلي.

وقال التحالف بين الهند وبريطانيا، إنه يعمل مع بنوك التنمية لجلب فوائد الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم، بصرف النظر عن خفض أسعار مضخات المياه بالطاقة الشمسية، فهي تتيح نقل التكنولوجيا وحلول التخزين والمساعدة المالية، إلى جانب المهارات وتمكين البلدان من اعتماد الطاقة الشمسية.