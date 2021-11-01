كونتي يقترب من توتنهام بفضل 20 مليون إسترليني

أصبح نادي توتنهام مستعدًا لإستقبال مدربه الجديد أنطونيو كونتي، في صباح يوم الثلاثاء بمقر تدريبات الفريق في لندن، وذلك بعد 24 ساعة من قرار إدارة النادي بإقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو، عقب خسارة النادي لـ 7 مباريات من أول 17 مباراة في مختلف البطولات هذا الموسم.

وسيعود كونتي لكرة القدم الإنجليزية وإلى لندن مجددًا، بعد 3 أعوام تقريبًا من رحيله من نادي تشيلسي، وبعد أن قادهم خلال موسمين للقبي الدوري والكأس.

وأفادت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن المدرب الإيطالي سيوقع على عقد يمتد بشكل مبدئي إلى نهاية الموسم القادم (صيف 2023)، وسيحصل خلاله على حوالي 20 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد 5 أشهر فقط من رفضه تدريب توتنهام عندما حاول السبيرز انتدابه في الصيف قبل أن يتحول النادي لتعيين البرتغالي نونو سانتو.

وأفادت الصحيفة أن المحادثات بين توتنهام والمدرب الإيطالي تمت قبل ساعات قليلة من أنباء إقالة المدرب نونو سانتو، وأن المدرب الإيطالي قد وصل إلى لندن لمقابل دانييل ليفي (رئيس النادي) وفابيو باراتيتشي (المدير الرياضي).

وكان كونتي قد أرتبط في الفترة الأخيرة بنادي مانشستر يونايتد مع تزايد الضغوط على المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، لكن نادي توتنهام قرر أن يكون سريعًا وحاسمًا في انتداب الفائز بلقب البريميرليج مع تشيلسي في موسم 2016/2017.