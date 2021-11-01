حرصت قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمرشح لذات المنصب في الإنتخابات المقبلة على الاجتماع اليوم مع أعضاء قائمته للحديث بشأن العملية الإنتخابية وإحتياجات المرحلة التي تسبق الإنتخابات والمحدد لها 26/11/2021.

وقبل بداية الإجتماع قام أعضاء القائمة بالإحتفال بعيد ميلاد رئيس الأهلي والذي وجه الشكر والتحية لكل المحبين الذين إحتفوا بعيد ميلاده.

وخلال الاجتماع شدد الخطيب على ضرورة شرح رؤية القائمة لأعضاء النادي وما تتضمنه هذه الرؤية من نهوض بقطاعات الأهلي في كل المجالات، سواء تطوير الجانب الإداري والنشاط الرياضي، واستكمال البنية التحتية في الفروع الأربعة، والبدء في إنشاء الاستاد وزيادة استثمارات النادي، وتوفير مصادر دخل جديدة، والعمل على نجاح شركات الأهلي الثلاثة (شركة الأهلي لكرة القدم - شركة الأهلي للخدمات الرياضية - شركة الأهلي للمنشآت الرياضية) خاصًة أن هذه الشركات تمثل مستقبل النادي. وتناول الكابتن الخطيب في حديثه مع مرشحيه على ضرورة العمل الجماعي وإحترام المنافسين، وأن تخرج الإنتخابات في مشهد حضاري يليق بالأهلي ومكانته التاريخية.

وقال الخطيب أن مبدأ القائمة وإختيار مجموعة من المرشحين المتجانسين يساعد كثيرًا على الاستقرار والتعاون لمصلحة النادي. لاسيما وأن إعلاء مبدأ القائمة جاء منذ زمن طويل، وحقق فارق كبير في عملية الاستقرار والتطوير والنهوض بالفرق الرياضية وكلها تصب في مصلحة الأهلي.

وأضاف أن القائمة ضمت مجموعة من المرشحين الذين تم إختيارهم بعناية وفقًا لإحتياجات النادي في السنوات الأربع المقبلة، بعد التشاور مع لجنة الحكماء ورموز النادي، مشيرًا إلى إحترامه الكامل لبقية المرشحين.