بوتين يطلب من الجيش بناء منشآت طبية وسط فوضى فيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع يوم 16 أغسطس آب 2019 - صورة لرويترز من وكالة سبوتنيك الروسية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، الجيش إلى بناء المزيد من المرافق الطبية للعدد المتزايد بشكل متسارع من مرضى فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19).

وقال بوتين في اجتماع مع وزير الدفاع سيرجى شويجو اليوم الاثنين، إن المنشآت الإضافية يجب أن تخفف العبء عن النظام الصحي .

ويتجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الآن 40 ألف إصابة في اليوم. وتجاوزت الوفيات ألف حالة في اليوم.

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم تسجيل 1155 حالة وفاة و 40402 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى ثمانية ملايين و 554192 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 239693 .

وتماثل 23187 للشفاء خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى سبعة ملايين و 381726 حالة شفاء.

وبدأ في روسيا أمس الأول سريان عطلة عامة تمتد حتى السابع من تشرين ثان/نوفمبر لاحتواء الارتفاع في أعداد إصابات ووفيات كورونا.

وقال بوتين " لم يحدث شىء كهذا من قبل " .

ويؤثر ارتفاع عدد حالات الوفاة من كوفيد-19 أيضا على الاتجاهات الديموغرافية.

وقال مكتب الإحصاء روستات إن عدد سكان البلاد بلغ 8ر145 مليون نسمة في نهاية أيلول/سبتمبر، مقارنة ب 17ر146 مليون نسمة في نهاية عام 2020.

وقد زاد عدد الوفيات الإجمالية في روسيا بنسبة 5ر18 % هذا العام، في الفترة من كانون ثان/يناير إلى أيلول/سبتمبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لروستات، توفي 201 ألف و945 شخصا في أيلول/سبتمبر، أي أكثر بنحو 37 ألف شخص أو 3ر18% مما كان عليه في أيلول/سبتمبر 2020.