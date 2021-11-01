التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سوسيداد وبلباو بالليجا

أهدر ريال سوسييداد فوزا كان في متناوله واستسلم للتعادل 1 / 1 مع أتلتيك بلباو في الوقت القاتل كما عرقل أتلتيكو مدريد انطلاقة ريال بيتيس الناجحة هذا الموسم وألحق به الهزيمة الثالثة بالتغلب عليه 3 / صفر اليوم الأحد في المرحلة الثانية عشرة من المسابقة.

وشهدت نفس المرحلة اليوم أيضا فوز خيتافي على اسبانيول 2 / 1 وتعادل قادش مع ريال مايوركا 1 / 1.

على استاد "أنويتا" ، كان سوسييداد في طريق لتحقيق الفوز على بلباو بهدف نظيف سجله ألكسندر إيساك من ضربة جزاء في الدقيقة 58 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي. وشهدت الدقيقة 84 طرد إينيجو مارتينيز لاعب بلباو لنيله الإنذار الثاني في المباراة. ولكن بلباو تغلب على النقص العددي في صفوفه وانتزع التعادل في الوقت القاتل بهدف سجله إيكر مونيايين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وانفرد سوسييداد بصدارة جدول المسابقة رافعا رصيده إلى 25 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد وأشبيلية ، وارتفع رصيد بلباو إلى 18 نقطة.