 انطلاق فعاليات قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ بمشاركة الرئيس السيسي - بوابة الشروق
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انطلاق فعاليات قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ بمشاركة الرئيس السيسي


نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 2:38 م | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 2:38 م

انطلقت -اليوم الاثنين- فعاليات الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، في مدينة جلاسكو، وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل أمس إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسكو.

وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.


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