تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع، صورة نشرها الفنان عمرو دياب مع فتاة حسناء عبر حسابه على إنستجرام، وذلك على هامش حضورهما معرض إكسبو دبي الثقافي 2020 في الإمارات.



وشارك الهضبة الصورة تحت تعليق "اتقل وراضي"، ما آثار شكوك لدى المتابعين باحتمالية دخوله في علاقة غرامية جديدة بعد انفصاله الأخير عن الممثلة دينا الشربيني.



وأثارت الصورة حالة من الجدل حول هوية الفتاة الحسناء، والتي تبين أن اسمها تيارا واهب، وأن التعليق الذي كتبه الهضبة على الصورة هو اسم لأغنية جديدة.





عمرو دياب : حلو التغيير لأ كده اجمل بكتير pic.twitter.com/aefLEx1241 — ERFAN (@MohamedErfann) October 30, 2021





- من هي تيارا واهب؟



‏* موديل لبنانية، تبلغ من العمر 20 عامًا.

* تردد أنها ستظهر في كليب جديد مع عمرو دياب قريبًا.

* تصف نفسها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام بـ"المغنية العاطفية".

* ‏تقيم بين بيروت ودبي.

* شاركت مع مجموعة كبيرة من الموديلز في أغنية إعلان بيبسي مع عمرو دياب 2021.

* درست بالمرحلة الثانوية في مدرسة الليسية اللبنانية للفرانكوفونية.

* تدرس حالياً في الجامعة الأمريكية في بيروت وتخصصت في الإعلام والاتصال.

* موهوبة في الغناء

* قدمت أغنية مع المطرب والمخرج اللبناني جاد شويري، خلال حفل الميوركس دور عام 2021.

* تهوى السباحة والغوص والتصوير والموضة

* والدتها كلاريتا عطالله، التي برزت في عالم الأزياء، واكتسبت مسيرة مهنية غنية أهلتها لتكون من بين سيدات الأعمال المتألقات في الإمارات العربية المتحدة.

* نشأت في لبنان وحصلت على شهادة البكالوريوس في الأدب الفرنسي في جامعة القديس يوسف USJ.

* ابنة وحيدة وليس لديها أشقاء.

* يتابعها على إنستجرام حوالي 78.8 ألف متابع.