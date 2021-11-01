لقاء ودي بين الرئيس السيسي وأمير قطر في قمة المناخ

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صورة للقاء ودي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد على هامش قمة المناخ المنعقدة حاليا في جلاسجو.

وبدأت القمة اليوم وتمتد للغد على المستوى الرئاسي.