ليبيا: استئناف الرحلات بين مطاري معيتيقة ولوكا المالطي

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في ليبيا استئناف الرحلات مع مطار لوكا الدولي في مالطا اليوم الاثنين.

وقالت إدارة المطار، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم، إن شركة البحر المتوسط للطيران "ميدافيا" ستسير الرحلات بين المطارين عن طريق المشغل الجوي شركة "ميل آير"، موضحة أن الرحلات ستكون بنظام "تشارتر"، يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع.

ودعت المسافرين المغادرين من مطار معيتيقة تزويد الشركة أو الوكالة قبل موعد الإقلاع بـ48 ساعة بشهادة تطعيم ضد كورونا الليبية حسب ماهو معترف بها من الوكالة الأوروبية الطبية (EMA).