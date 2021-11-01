 الحكومة النمساوية: جهود احتواء حرائق الغابات في النمسا تجري بأقصى سرعة - بوابة الشروق
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الحكومة النمساوية: جهود احتواء حرائق الغابات في النمسا تجري بأقصى سرعة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 5:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 5:41 ص

ذكرت الحكومة النمساوية أن جهود احتواء حرائق الغابات في منطقة هيرشوانج بولاية النمسا السفلى تجري بأقصى سرعة.

وقال نائب حاكم الولاية ستيفان بيرنكوبف في تصريح اليوم الأحد، إن حملات الإطفاء الجوية تظهر نتائج جيدة، وفي الوقت نفسه يتابع محققو أسباب الحريق من مكتب الشرطة الجنائية بالولاية بحث مسببات الحرائق بدقة.
وأضاف أنه يتم فحص الأدلة الأولية على نشوب الحرائق، معربا عن شكوكه في أن اندلاع النار ليس من قبيل الصدفة.
وكانت حرائق الغابات في النمسا قد اندلعت قبل عدة أيام ولا زالت مستمرة ودمرت 115 فدانا، وشارك في أعمال الإطفاء 300 من رجال الإطفاء إضافة إلى 4 طائرات مرسلة من ألمانيا وإيطاليا.

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