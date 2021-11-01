 السيسي يلتقي المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل في جلاسجو - بوابة الشروق
الإثنين 1 نوفمبر 2021 4:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟


النتـائـج تصويت

السيسي يلتقي المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل في جلاسجو

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 4:07 م | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 4:07 م

نشر السفير بسام راضي، متحدث رئاسة الجمهورية، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل في جلاسجو.

جاء ذلك هامش قمة المناخ المنعقدة حاليا في جلاسجو، والتي بدأت القمة اليوم وتمتد للغد على المستوى الرئاسي.

وانطلقت اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، في مدينة جلاسكو.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل أمس إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو.

وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك