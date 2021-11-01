السيسي يلتقي المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل في جلاسجو

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نشر السفير بسام راضي، متحدث رئاسة الجمهورية، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل في جلاسجو.

جاء ذلك هامش قمة المناخ المنعقدة حاليا في جلاسجو، والتي بدأت القمة اليوم وتمتد للغد على المستوى الرئاسي.

وانطلقت اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، في مدينة جلاسكو.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل أمس إلى بريطانيا للمشاركة في الدورة 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو.

وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.