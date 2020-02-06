مراقبة خدمات الاتصالات: رصد تراجع في مستوى جودة الخدمة لكل شركات المحمول

قال المهندس أحمد عبد العزيز جاد رئيس قطاع المكتب الفني بالجهاز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، إنّه تم رصد تراجع في مستوى جودة الخدمة لكل شركات المحمول، ومن ثم أصدر الجهاز مخالفات للشركات المقصرة بقيمة 25 مليون جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، أنّ الشركات تباشر عملية السداد وفقًا للإجراءات المتفق عليها في هذا الإطار، موضّحًا أنّ قيمة الغرامة تتضاعف مع تكرار المخالفة.

وأوضح أنّ الجهاز يعمل على ضمان حصول المواطن على خدمة تليق به، لافتًا إلى إصداره دوريًّا اختبارات قياس جودة خدمات الهاتف المحمول سواء صوت أو بيانات لكل المناطق المأهولة بالسكان.

وأشار إلى أنّ الهدف من القياس هو رصد أي تراجع في مستوى جودة الخدمة قد يتأثر به المواطن، مؤكّدًا أن الخدمات تتباين من منطقة لأخرى ومن شركة لأخرى.

وأفاد بأنّ الجهاز يصدر تقريرًا بنتائج دورية كل ثلاثة أشهر بكل شفافية، وتبعًا لذلك يتم اتخاذ إجراءات، مؤكّدًا أن الشركات مُلزمة بالتغطية ومعايير جودة الخدمة طبقًا للأسس المعمول بها في كل دول العالم.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أعلن اليوم الاثنين، تغريم شركات المحمول بـ25 مليون جنيه، وذلك بسبب تجاوز معايير مؤشرات جودة خدمات الاتصالات.

جاء ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين؛ وجاء ذلك خلال تقرير أصدر من المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات لنتائج قياسات الربع الثالث لعام 2021 من الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021.