الجهاز القومي يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثالث لعام ٢٠٢١

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالبدء في إجراءات تغطية 500 قرية بخدمات الجيل الرابع ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه مصري، تمول من صندوق الخدمة الشاملة، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل منتصف عام 2022.



وحسب تقرير الربع الثالث حصلت "الشروق" على نسخة منه، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإضافة مؤشر جديد لمعايير جودة الصوت وهو مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة، مما ترتب عليه تحسن في هذا المؤشر بشكل عام للأربع شركات (فودافون، اورانج، اتصالات، ووي) حيث انخفض متوسط الوقت اللازم لبدء المكالمة بنسبة 27% في الربع الثالث 2021 مقارنة بالربع الثاني 2021، ليصل إلى حوالي 8 ثواني بحد أقصى.



وأصدر اليوم المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي تقريره لنتائج قياسات الربع الثالث لعام ٢٠٢١ (الفترة من يوليو إلى سبتمبر ٢٠٢١).



وعرض التقرير ابرز مؤشرات جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري؛ حيث تم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة (مدينة وحي) لكل مشغل، وتم زيادة القدرات الفنية لإجراء القياسات الميدانية للوصول إلى الحد الإداري الثالث في الطرق والمدن والأحياء، وذلك باستخدام سيارات القياس لمسافات تصل إلى أكثر من 100 ألف كم على مدار الثلاثة أشهر.



وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقرير مؤشرات استخدام خدمات الانترنت المحمول في سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط الاستهلاك الشهري للبيانات عبر شبكات الهاتف المحمول 2.4 جيجابايت بشهر سبتمبر 2021، بنسبة زيادة تقدر بـ150% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



يعرض التقرير مؤشرات جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري؛ حيث تم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة (مدينة وحي) لكل مشغل، وتم زيادة القدرات الفنية لإجراء القياسات الميدانية للوصول إلى الحد الإداري الثالث في الطرق والمدن والأحياء، وذلك باستخدام سيارات القياس لمسافات تصل إلى أكثر من 100 ألف كم على مدار الثلاثة أشهر.



وقد تم رصد تحسن جودة الخدمة في 3 مناطق بنهاية شهر سبتمبر 2021، مقارنة بنهاية شهر يونيو 2021، ويأتي التحسن نتيجة للإجراءات التي اتخذها الجهاز بالتنسيق مع المشغلين فيما يتعلق بجودة خدمات الصوت والبيانات.



تم رصد تحسن في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر جودة صوت المكالمة لشركة وي في شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021، وتم رصد زيادة في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر جودة صوت المكالمة لشركات فودافون بواقع منطقتين، أورانج بواقع منطقة واحدة، واتصالات بواقع منطقتين في شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021.