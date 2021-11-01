انزعاج في البوسنة لمنح مؤرخ إسرائيلي منكر مذبحة سربرنيتشا وسام الاستحقاق الألماني

أثار اعتزام ألمانيا منح مؤرخ إسرائيلي مؤيد لصربيا وسام الاستحقاق الألماني، انزعاجا في البوسنة والهرسك.

كانت وسائل إعلام في سراييفو أعلنت مطلع الأسبوع الجاري أن الباحث في تاريخ الهولوكوست (المحرقة) جدعون جرايف سيتسلم وسام الاستحقاق من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير خلال الأيام المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن جرايف من منكري مذبحة سربرنيتشا التي قتل فيها جنود صرب البوسنة أكثر من 8000 مسلم شرق البوسنة في تموز/يوليو 1995.

وذكر المكتب الرئاسي في ألمانيا اليوم :" منح وسام الاستحقاق إلى المؤرخ الإسرائيلي جدعون جرايف خضع لمراجعة جديدة تمت بالتشاور مع وزارة الخارجية"، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل أخرى.

كان جرايف ترأس لجنة مؤرخين دولية أعدت تقريرا تألف من أكثر من 1000 صفحة نفت فيه وصف المذبحة الجماعية عما وقع في سربرنيتشا، وقد استعان بهذه اللجنة السياسي ميلوراد دوديك زعيم صرب البوسنة.

وظهر التقرير الذي قال مؤرخون مستقلون إنه لا يحمل أي قيمة علمية، في تموز/يوليو الماضي.

وتتركز أبحاث جرايف في إسرائيل والولايات المتحدة بالدرجة الأولى على الهولوكوست كما أنه يعمل منذ سنوات عديدة في صربيا، ونشر أعمالا بالغت في أعداد الضحايا الصرب في الحرب العالمية الثانية.

يذكر أن العديد من الأحكام الصادرة عن محكمة جرائم الحرب الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي صنفت مذبحة سربرنيتشا على أنها إبادة جماعية.



