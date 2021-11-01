 انزعاج في البوسنة لمنح مؤرخ إسرائيلي منكر مذبحة سربرنيتشا وسام الاستحقاق الألماني - بوابة الشروق
الإثنين 1 نوفمبر 2021 11:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟


النتـائـج تصويت

انزعاج في البوسنة لمنح مؤرخ إسرائيلي منكر مذبحة سربرنيتشا وسام الاستحقاق الألماني

المؤرخ الإسرائيلي جدعون جرايف
المؤرخ الإسرائيلي جدعون جرايف
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 10:38 م | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 10:38 م

أثار اعتزام ألمانيا منح مؤرخ إسرائيلي مؤيد لصربيا وسام الاستحقاق الألماني، انزعاجا في البوسنة والهرسك.

كانت وسائل إعلام في سراييفو أعلنت مطلع الأسبوع الجاري أن الباحث في تاريخ الهولوكوست (المحرقة) جدعون جرايف سيتسلم وسام الاستحقاق من الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير خلال الأيام المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن جرايف من منكري مذبحة سربرنيتشا التي قتل فيها جنود صرب البوسنة أكثر من 8000 مسلم شرق البوسنة في تموز/يوليو 1995.

وذكر المكتب الرئاسي في ألمانيا اليوم :" منح وسام الاستحقاق إلى المؤرخ الإسرائيلي جدعون جرايف خضع لمراجعة جديدة تمت بالتشاور مع وزارة الخارجية"، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل أخرى.

كان جرايف ترأس لجنة مؤرخين دولية أعدت تقريرا تألف من أكثر من 1000 صفحة نفت فيه وصف المذبحة الجماعية عما وقع في سربرنيتشا، وقد استعان بهذه اللجنة السياسي ميلوراد دوديك زعيم صرب البوسنة.

وظهر التقرير الذي قال مؤرخون مستقلون إنه لا يحمل أي قيمة علمية، في تموز/يوليو الماضي.

وتتركز أبحاث جرايف في إسرائيل والولايات المتحدة بالدرجة الأولى على الهولوكوست كما أنه يعمل منذ سنوات عديدة في صربيا، ونشر أعمالا بالغت في أعداد الضحايا الصرب في الحرب العالمية الثانية.

يذكر أن العديد من الأحكام الصادرة عن محكمة جرائم الحرب الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي صنفت مذبحة سربرنيتشا على أنها إبادة جماعية.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك